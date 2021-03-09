工業電腦大廠研華(2395)2020年營運在疫情逆風中仍創歷史次高，隨著接單動能持續回升，2021年2月合併營收持穩高檔、續創同期新高。雖有部分零件缺貨或供貨拉長狀況，公司仍預期今年營收可望恢復雙位數成長動能。

研華近期股價在352～382元高檔區間震盪，今（9）日不畏大盤震盪、一度挫跌近150點，開高後在買盤敲進下穩揚，最高上漲2.62％至372元，早盤維持逾2％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人持續偏多操作，昨（8）日小幅買超28張。

研華2021年2月自結合併營收36.19億元，雖月減19.76％、降至近7月低點，仍年增達12.01％。累計前2月合併營收81.3億元，年增達12.99％，雙雙續創同期新高。以各區域營收觀察，2月以中國大陸、日本與韓國市場表現最突出，分別年增達96％、42％、32％。

研華指出，新冠肺炎疫情對研華去年營運造成持續性影響，使去年4～8月接單情況表現不佳。不過，接單狀況自去年9月起逐步轉強，今年2月接單持續增溫，整體接單與出貨比值達1.68，預期今年營收可望恢復雙位數成長動能。

不過，研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，目前市場部分零件出現供給不足及供貨時間拉長狀況，預期在第二、第三季影響程度最重，研華第二季營收估將出現5～6％的遞延效果。供應鏈彈性、產品線優化及邊緣運算在人工智慧（AI）、5G的投入，將為營運關注焦點。

研華2020年合併營收511.19億元、年減5.59％，歸屬母公司稅後淨利72.47億元、年減1.4％，仍雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）9.4元，低於前年追溯調整後的9.56元。董事會決議擬配息7.1元，為歷年第三高，並於5月27日召開股東常會。

(時報資訊)