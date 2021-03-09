去年疫情影響，改變上班及上課型態，平板、NB需求大增，而推升鼎炫-KY(8499)在EMI材料事業的營運表現，公司2月營收年增率達306％，股價今天逆勢大漲，盤中漲幅超過8％。

由於EMI材料事業客戶新舊產品訂單拉貨持續暢旺，在遠距商機持續發酵下，2月EMI材料銷售較去年同期大幅成長。而鼎炫-KY農曆春節期間祭出在地過年獎勵，昆山廠區、重慶廠區員工在春節假期結束後即迅速投入生產，整體稼動率拉升，2月營收達到1.91億元，年增306％，前2月營收3.85億元，年增85％。而NB/平板貢獻EMI營收占比約8成，手機、充電器、面板等合計約2成。

衡器事業自有品牌銷售及外銷代工訂單同步較去年同期明顯回溫，由於基期較低，今年全年成長機會大。先前受到疫情影響新產品專案的推展，後續解禁後應會有機會重新啟動。

公司旗下隆揚2021年預計4月送件大陸掛牌，目標2021年底掛牌成功。隆揚往A股掛牌目的，希望提升知名度，有助業務拓展、引入人才等，也拓展材料同業或上下游併購的機會。

(時報資訊)