外資持續在台股賣超提款，同時美元轉強站上92.49，新台幣今(9)日匯價盤中貶逾6分，匯價重返「28」字頭，暫時告別「27」字頭。除了外資大舉匯出外，出口商、進口商也伺機進場，昨天台北及元太外匯市場成交爆大量，合計達25.83億美元。央行明天赴立法院財委會報告，將公布外匯干預金額。

匯銀指出，雖然本周新台幣連3日走貶，但今天將公布的台灣2月出口，雖受到春節不同工作天數減少影響，出口金額或呈現下滑，然首季出口成長可望超過1成，表現亮眼，出口商拋匯需求仍旺盛，預期新台幣不致出現持續性貶值。

市場對美國經濟復甦信心回溫，美債殖利率持續攀升，帶動美元指數轉強，衝上92點之上，非美貨幣應聲走貶。

央行明天將赴立法院進行業務報告，由於美國財政部半年一度匯率報告將於今年4月出爐，台灣能否擺脫匯率操縱國觀察名單，還是進一步遭列匯率操縱國，其中的關鍵指標，就是「匯率干預金額占GDP的比重超過2%」。央行明天赴財委會報告時，外匯干預金額就會對外公布。

(時報資訊)