據印度當地報導，蘋果公司準備將10%的iPhone 12生產從中國轉移到印度，其代工夥伴鴻海（Foxconn）據稱將著手製造在印度內銷與出口的產品。

《Business Standard》援引消息人士報導，目前蘋果已經在印度生產iPhone 11與iPhone XR手機，但也計畫在印度引進iPhone 12的生產。

消息人士透露，鴻海正在準備盡快在印度開始生產iPhone 12，其位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的工廠將擴大現有產能，以引進iPhone 12生產。

另一家代工廠和碩（Pegatron）也被認為將參與iPhone 12在印度生產的計畫。據悉鴻海的生產計畫即將展開，但和碩可能要到今年晚些時候才會開始在印度製造iPhone 12。

受到印度廠發生暴動的事件影響，緯創資通（Wistron）是否加入這項計畫目前難以確定。

報導亦指出，蘋果準備將其7%～10%的產能轉移到印度，其中一些設備將投入印度的內銷市場，其餘則外銷出口。

蘋果將部分生產轉移到印度，主要受到印度政府提供的「 Production-Linked Incentive」（簡稱PLI）在地製造獎勵計畫所吸引。該計畫將為在印度投資生產智慧手機的企業提供獎勵措施。蘋果代工夥伴鴻海、緯創與和碩都已加入這項協議。

蘋果也能藉此進一步推動其供應鏈從以中國為中心走向多元化的生產策略。敏感的國際政治局勢與美中貿易戰，已經促使蘋果重新考慮產品的生產地。去年11月蘋果據傳已經與代工夥伴展開合作，將在越南引進iPad與MacBook的生產。

(時報資訊)