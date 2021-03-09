光寶科(2301)及銅箔廠金居(8358)，因光寶集團創辦人宋恭源疑涉入敦南併購案內線交易，今天盤中股價同步下挫，不過光寶科表示，公司一向正派經營，行事合法合理，前董事長雖然涉入內線交易，對光寶科財務業務均無影響；金居則表示，公司業務及財務由專業經理人負責，董事長及董事個人行為對公司業務財務並無影響。

光寶創辦人、前董事長宋恭源8日驚傳因涉及美商達爾(Diodes)公司2019年併購敦南科技內線交易遭檢調約談，光寶總部亦遭到檢調調查，檢調單位查出，敦南公司負責人宋恭源獲併購案消息，利用假外資從中賺取價差約6000萬元，涉嫌內線交易，在約談後宋恭源以3000萬元交保。

受此消息衝擊，光寶科及金居盤中股價同步走跌。

光寶科表示，檢調前來辦公室搜索、調查，僅為釐清宋恭源私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源個人辦公室，不及於光寶任何其他場所、處所、辦公室，與光寶營運無涉，光寶於調查過程中依法配合，並提供相關資訊及必要協助；光寶科強調，光寶一向正派經營，行事合法合理，宋恭源雖涉入內線交易案，但對光寶財務、業務都沒有影響。

金居則表示，公司業務及財務均由專業經理人負責，宋恭源董事長及游明昌董事因敦南科技併購案乙事遭調查，此係屬董事長及董事私人活動，目前尚在調查階段，與公司財務及營運無涉，公司財務及營運一切正常不受影響。

(時報資訊)