受到隔夜美股那斯達克重挫拖累，港股同步也開低，但市場出現逢低承接買盤，指數由黑翻紅。恆生指數一度向上反彈逾300點，並重回28,800點。國企指數也漲近百點。科技指數從近4個月低點反漲，上揚百點逼近8,200點。但多空交戰激烈，港股目前也在平盤上下拉鋸整理。恆生指數為28,711.37點，上漲170.54點，漲幅0.6%。國企指數(H股)為10,990.38點，下跌24.41點，跌幅0.22%。

早盤中，騰訊一度反彈0.4%，阿里巴巴漲近2%，美團反彈0.8%，京東集團反彈0.3%，快手創新低後也反彈逾3%，小米跌幅曾收斂至2.2%。

舊經濟產業有買盤進駐，長和飆4.8%，是表現最佳大型股。金融族群的匯豐與友邦保險分別漲2.2%與1%，建設銀行也漲0.7%。

地產類股與公共事業族群都上漲，中華煤氣漲3.4%，長實漲2.8%，長江基建漲2.7%，新世界發展與九龍倉置業都漲2.6%，中電控股與電能實業則漲2.5%。

(時報資訊)