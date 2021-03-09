近日自稱是國安局資深人員署名「台灣吹哨者」的人在寄發「違法國安監聽名單」，指控違法監聽黨政公職、各國駐台外交人員及媒體。國民黨立委李貴敏今天在立法院質詢剛從國安局長轉任國防部長的邱國正，此份名單是真是假？邱國正回答，「真真假假」。

對於這份名單，國安日前表示，這是境外勢力企圖製造台灣與理念相近國家、政府與國民、政黨與政黨間的對立衝突，動機明顯，為典型認知作戰的樣態。目前已就此案協調相關單位進一步調查，為避免錯假訊息混淆，請國人、媒體朋友不輕信、勿傳播，接獲問題訊息隨時向相關單位檢舉。

由於該份爆料名單包括國民黨主席江啟臣、前主席洪秀柱，李貴敏今天向邱國正確認名單的真假，邱國正回答說，「真真假假」，但邱國正同時也強調，他沒有監控任何在野黨主席，也沒有監控任何立法院委員，名單內容有真的有假的。行政院長蘇貞昌也說，他從來沒下過這樣的命令。

(中時 )