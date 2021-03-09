新台幣兌美元匯率先前盤中頻見27元，推升美元保單買氣，而近期熱賣的美元保單普遍都符合三大要件，即躉繳保費、高宣告利率與低附加費用率，元月六大壽險最熱賣的躉繳美元保單，約八張保單單月銷量就逾新台幣150億元。

壽險元月美元傳統型保單新契約保費約新台幣300億元，美元投資型保單因為資本市場旺，投資人用美元計價，在賺投資利得時，順便賺匯差，所以元月亦有296億元的新契約保費，合計美元保單占元月壽險新契約保費的占比達60％，已成為保單的主流幣別。

美元保單熱賣最主要還是新台幣兌美元匯率，去年至今都算強勢，且今年盤中都已看到27元，更推升保戶拿新台幣兌換美元的意願；加上現在無法出國，換了美元就想投資或找高利定存，不少人就會選擇美元保單，無論是美元利變壽險、美元利變年金、美元月配息型類全委投資型保單，保戶眼睛裡看的都是「年息」，中長期年化報酬率至少2.4％以上，投資型保單月配息則多是年化5％。

以元月熱銷美元傳統保單為例，六大壽險公司單張賣逾新台幣10億元或第一名的美元保單，多符合三大特色，一是保費可以躉繳，一次繳清開始計算投報率或增值金；二是宣告利率相對較高，各公司熱賣的美元利變壽險宣告利率都在2.9~3.2％之間，美元利變年金宣告利率則是2.8~2.9％。

第三就是低附加費用率，除國泰人壽外，其他公司的附加用率多介於3.78~7.08之間，再搭配高保費折扣，最高有0.9％，六年下來，內部報酬率（IRR）都符合保戶尋求類定存的需求，且未來美元匯率若走強，兌回新台幣，還有匯差可賺。

元月六大壽險公司的當紅美元利變保單，即賣超過新台幣10億元或銷量當月第一名，多是利變壽險，只有兩張利變年金，即中壽的金美好、南山人壽的添美鑽與美利鑫鑽（利變年金）、新光人壽的美富利、富邦人壽的美利美（利變年金）、國泰人壽的益美雙喜與祿美滿（非躉繳）、台灣人壽的吉美好。

不少壽險公司2月及3月推新的美元保單，主要還是拉高宣告利率、調整附加費用率，讓賣相更好看一些，估計2月及3月美元保單占比依舊會推持6成左右，甚至更高。

(工商 )