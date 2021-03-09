普萊德科技（6263）2月自結合併營收為9,808萬元小回春，較元月的9,328萬元，呈5.14％的小幅成長，惟仍較去年同期的1.04億元下滑5.65％，1至2月累計自結合併營收為1.91億元亦較去年同期的1.99億元，衰退4.08％。

搶進車連網市場，普萊德科技專為車用和軌道工業網路應用設計出最新款工業級IP67防水防塵802.3at PoE+網管型交換器（IGS-5227X-4P2T）符合軌道運輸EN50155標準規範，具備6個軍規M12Gigabit網路埠，其中4埠相容IEEE802.3at高功率PoE，網路供電總量達144瓦，同時整合DC12～56V直流升壓技術、智慧PoE供電管理、ITU-G.8032ERPS高速環以及雙電源不間斷備援機制，極適合應用於交通運輸、物流、移動式網路，效率佈建和管理智慧交通網路安全監控、無線網路通訊或IP化語音系統。

另為強化行動網路安全連網，普萊德也跟進推出了無線Gigabit VPN路由器（VR-300W），具備2.4GHz/5GHz雙頻無線和高階Cybersecurity防護能力，內建高速USB3.0界面，支援5G連網，保障IoT設備安全連線。普萊德指出，為加強此產品的效能，在產品設計之初，即規畫與普萊德既有的RS232/RS422/RS485串列設備與Modbus閘道器系列相搭配。

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