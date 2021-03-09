黃花風鈴木-廍子公園

【旅遊經 洪書瑱報導】

乍暖還寒萬物復甦的春天，正適合戶外旅遊兼賞花，而中台灣台中最名聞遐邇的賞花遊程，包括：武陵及泰安櫻花季，其實除此之外，市區另有隱藏版賞花秘境，如金黃燦爛流光閃閃的黃花風鈴木、紅黃羽葉交織錯落的落羽松、喜氣洋洋耀眼奪目橘紅炮仗花等！

黃花風鈴木-廍子公園

各種花卉今年可說開得最動人，繁花盛開的春天更是美極了，而台中大坑風景區周邊的廍子公園及太平區太順路上整片黃花風鈴木隨風搖曳，景緻如畫。台中知名景點大坑登山步道即位處大坑風景區內，擁有豐富的生態及自然資源，民眾除了賞花還能前往登山步道健身休閒，享受徜徉山林暫離塵囂的清淨。目前大坑登山步道共有12條，依難易程度分等級，請旅客務必考量自己的身體狀況，選擇合適的步道攀爬。

石岡落羽松秘境

如偏愛幢幢樹影、羽葉遍地成毯景色的旅客，石岡挑物古道、霧峰萬豐社區、西屯中科附近的落羽松秘境聳立著待遊人探訪，不論落羽是呈現翠綠或轉紅都別緻；另外還有色彩飽和度滿點的炮仗花，后里后科路上綿延數尺紅橘花牆能瞬間吸引大家目光，讓人不由自主地停下腳步來觀賞，若仍意猶未盡，中社花市及龍貓隧道亦相去不遠，搭配周邊星級旅館一次滿足食宿遊購行各項需求。

民眾若有住宿需求，不妨參考台灣旅宿網中所列的星級飯店或是合法旅館，台中市共有45家星級旅館，其中五星級旅館，包括：長榮桂冠酒店(台中)、日月千禧酒店、永豐棧酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、清新溫泉飯店等6間；四星級旅館，包括：統一谷關渡假村、兆品酒店(兆尹樓)、台中兆品酒店(品臻樓) 3間；三星級20間、二星級15間及一星級1間，分布範圍遍布台中市。

觀旅局長林筱淇表示，為了與國際接軌並提升旅宿產業整體服務品質，鼓勵台中旅館業者踴躍參與星級旅館評鑑，評鑑星等的區別目的在於讓旅客依自身預算及需求挑選合適的住宿場所，一星級旅館提供基本且安全衛生的住宿服務、五星級旅館提供頂極豪華且安全衛生的住宿服務，並非以星等區分服務品質之優劣。

台中觀旅局表示，歡迎大家把握春暖花開，呼朋引伴相約至台中賞花！

(中時新聞網)