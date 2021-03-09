夜晚街燈亮起，可在台北101觀景台南面可以找找噴火龍

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北101一直以來都是登高望遠，觀看大台北全貌最好的所在，白日日景清闊，感受大台北的繁榮高樓都市景象，還有夕照金盈，到了月夜時還有萬家燈光、長路街燈的百萬夜景，但或許您不曾發覺這燈火之中，竟然藏有圖騰密碼，現在不妨從台北101的高空來探尋這一隻「遠古神獸噴火龍」！

台北101光之倒影

巨蟹座的專情祝福──螃蟹與伊東豐雄設計「世貿廣場」的牡丹花

甜蜜長久的長青樹

台北101_秘境5+1隱藏版

夜之101 一窗一景 .情人共賞百萬夜景

台北101坐擁一望無際的視野，當夜的來臨，除了101百萬夜景外，您是否忽視了特色隱藏景點，有101的夜間光之倒影、巨蟹座的深情祝福以及一隻遠古神獸的祕密夜景意象等，另有隱藏版秘境可從高空看見「101」，讓民眾可以看到不一樣的台北、不一樣的夜景、不一樣的台北101！而值得一提的是，此時台北101觀景台，即日起推出「夜之101：一窗一景．獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，首創預約制，讓您能與心愛的伴侶、家人，又想要深談的友人與特色體驗的死黨，一同體驗全台最高的獨一無二的窗景私密領域，配合現場的祕密隱藏飲品，與重要的人盡享美好微醺。而從「祕境5+1」中，即能發現不一樣的景象，以及光繪製的圖騰！ 此次的「夜之101：一窗一景．獨享靜謐」，台北101觀景台更與H＆D東稻家居合作，首創專屬區域預約制，打造全台看夜景最怡人的高空空間，「夜之101：一窗一景．獨享靜謐」與「祕境5+1」甫上線的當下，額外為每位來訪的遊人訪客送上小禮，凡於晚間17:30後購票入場，即贈海尼根0.0零酒精乙罐(330ml)，活動自即日起至4/30止。

現場完成社群活動「Lets celebrate 美好時光的起點」，按讚「台北101觀景台」粉絲頁，於台北101觀景台FB/IG打卡並設定公開，附上照片圖文並hashtag夜之101、享慶祝隨時都可以，提供給服務人員確認，即可獲得「越甜蜜越健康堅果」乙份，一窗一景搭配微醺隱藏版特調、夜間神祕景點5+1中，大台北燈火燦爛的市景。

親子同遊

小小導覽員

91F iPILOT飛行體驗

除了「夜」的活動，台北101觀景台白天規畫「天空翻轉教室」、「101觀景台小小導覽員」等分齡分眾的獨特體驗，觀景台不僅只是高空觀景場域，而是能讓每位旅客都有機會在此認識並感受台灣的驕傲。

民眾可以利用台北101觀景台國人年度優惠，一位成人購票平日＄300/假日＄420，可帶2位12歲以下孩童免費入場的好康機會，來免費體驗「天空翻轉教室」，即可省下199元101觀景台小小導覽員、199元iPILOT高空飛行教室，若以平日假＄300來計劃，等於花費＄300即可以享受＄698體驗，約打43折，若是假日則約打6折。

台北101觀景台邀請學齡兒童走出課本，營運長黃瓊萱表示，台北101觀景台以新概念「天空翻轉教室」重新定位，讓小朋友有機會親身體驗，練習導覽解說成為城市的小小代言人，孩子們可以在高空中了解101大樓的秘密與特色、風阻尼球的科學原理知識等，而88樓的101印象則看得到的煙火紀實故事更有「摸得到的煙火」，透過寓教於樂的情境內容，以及完整的學習體驗，讓孩子們從玩樂與趣味中成長。

「101觀景台小小導覽員」於每日整點開放報名，透過引導及互動問答，訓練口語表達及溝通能力，未來更可望成為城市最佳代言人，結業後還可獲得認證證書（另可線上加購造型雞蛋糕兒童DIY）。

除了「小小導覽員」，位於觀景台91樓的iPILOT飛行體驗，自3/15起每日下午13:00-17:00，每個整點開設「高空飛行教室」（每場次約15分鐘），由領有飛行員執照的教練為大小朋友們揭秘駕駛艙的各項科技，更能學習成為飛行員的基本條件以及飛機如何飛上天；而「一日小職人體驗」也將陸續開跑，雞蛋糕烘焙師首發上線，讓小朋友能認識台灣獨有特色小點的故事由來，有吃有玩有學習，甜點、品茶、冰果以及一日小店長、客服大使等，也將陸續上線！

此外台北101針對校園也推出校外教學方案，凡於平日預約，學生20人成團，每位190元，開放2位師長免費入場，並享專業導覽，感受一場別具意義又趣味兼具的高空學習之旅，透過親眼看見建築界的長頸鹿（引用自國小四年級國語課本），進而讓學習能走出課本，讓孩童能身歷其境。

89樓裝置藝術- 邂逅

另外，白色情人節將至，台北101觀景台「遊」全新系列花藝裝置藝術，在幸福中說出兩人的相遇過程從「邂逅」、「一生一世的告白」，101樓戶外觀景層 Skyline 天際線460，更在陽光、藍天以及雲與霧之間，也能「見證」兩人的堅貞愛情，最後甚至可以攜手前往93樓敲響幸福鐘，象徵「終生幸福」！圖片：台北101提供

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(中時新聞網)