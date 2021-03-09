「19歲從高雄北上到台北念大學，我一直想向父母證明自己可以在台北闖出一片天！24歲選擇加入永慶房屋後，現在我可以大聲的說我做到了！」今年25歲的陳亭妤，性格開朗且樂於接受各種挑戰，剛畢業時她對行銷產業有著滿腔的熱情，但進入行銷業後幾乎每天加班到半夜，高壓的工作環境讓她身心俱疲，也讓父母為她擔憂不已。然而最灰心的是努力與收穫不成正比，每個月薪水不到三萬且升遷緩慢，看不見未來，因此亭妤決定轉換跑道爭取更好的報酬，挑戰高薪的業務工作，替自己的未來逆轉勝。

北漂租房遇暖心房仲 埋下職涯方向的種子

陳亭妤回憶起當初剛到台北時，初來乍到，人生地不熟，懵懵懂懂對房子一竅不通，幸好受到永慶的房仲業務熱心幫助，即使只是要租房子，他還是不吝嗇的提供不同房屋資訊及周遭生活圈的建議，讓亭妤在台北順利租到適合的房子，從此之後，她便一直對房仲業務這項職業感到敬佩與感激。

「找房子是很多人生活上的難題，房仲業務能幫助人解決這些的問題，一圓買房的夢，我也想成為幫別人築夢的推手！」懷著當初受人幫助的那份感動，再加上業務可以拚高薪的工作性質，陳亭妤決心轉職加入永慶房屋成為房仲業務的一員，為別人、也為自己圓夢！

原以為房仲業務跟在行銷公司一樣都是高工時的產業，但亭妤進到永慶後發現公司有超優質的彈性工作8小時制度，可以自由安排不同班別，加上永慶強調團隊合作的環境，亭妤與店內夥伴們合作補位，高效率的完成工作，不僅準時下班！業績更是連連創新高，入行一年就創下300萬業績，單月收入最高達14萬。

在永慶大家庭裡，同事之間感情深厚，工作上團隊合作，下班後也經常一起聚餐。(圖/永慶房屋提供)

學以致用 將行銷文案專長融入房仲專業中

陳亭妤笑著說:「將大學所學的行銷、廣告文案技巧運用在房仲業務工作中，成為職涯很大的養分！」除了帶看時運用簡潔明確的文字，讓客戶快速了解房屋的優點，在網站上寫的房屋介紹也會經過特別構思，先分析目標受眾的需求，再突顯房屋優勢並轉化成有趣且吸引人的文案，增加客戶記憶點。

陳亭妤分享到，永慶房屋領先政府推出行情揭露到完整門牌的服務，深獲消費者肯定，加上科技工具的輔助，除了讓客戶可以線上看房，不僅行情透明也增加便利性，經紀人更可以利用IPad即時查詢資訊解答客戶疑問，許多客戶都大力讚賞：「永慶的服務效率真的很好！」

陳亭妤(圖左)向店長陳冠綸(圖右)積極學習，擺脫過去低薪高工時的生活，翻轉自己的人生。(圖/永慶房屋提供)

加入永慶更加圓滿 北漂台北闖出一片天

「過去在行銷業的時候，經常讓遠在高雄的父母掛心，加入永慶後，現在他們只問我過年要包多少紅包給她們！」陳亭妤笑著說，許多北漂青年都想向家人證明自己一個人在台北也能好好生活，曾經她也一度懷疑過自己能否做的到，但在永慶經過一年多的磨練與學習後，她發現好的制度能讓自己的特質變得更有價值，現在的她在台北闖出自己的一片天，充實度過每一天！

「我想這份工作我可以做很久很久…」每一次接洽、每一場帶看、每一筆成交都能發展出不同的溫馨小故事，是這份工作最迷人之處。陳亭妤也每天提醒自己：「有沒有用心服務客戶他們能感受的出來！」秉持著這股信念面對2021年的挑戰，期許業績再創新高、挑戰三年內買房，持續精進房產知識，當一位「助人圓夢」的重要推手！

陳亭妤(圖左)轉職到永慶房屋後，在台北過著充實的生活，讓遠在高雄的父母能夠放心。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)