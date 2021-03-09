缺水問題嚴重影響竹科廠商，經濟部長王美花8日表示政府會確保5月底前不缺水，今(9)日受訪時指出，桃園以南確實水量少，各項備援調度經濟部都有在做，包括桃竹幹管供水、海水淡化廠、抗旱水井，以及節水措施等。

為確保供水，王美花表示，備援調度措施經濟部都有在做，包括桃竹幹管每天從桃園到新竹每天有20.5萬公噸，新竹海水淡化廠每天可產出1.3萬公噸的水，另外還有抗旱水井以及廠商的節水措施等等。

她坦言，桃園以南確實水量少，而每一區調度保留的水井都不太一樣，例如新竹、苗栗、台中是一個區域，不同的區域有不同的方式。

台灣自來水公司表示，目前新竹、苗栗及台中地區主要供水水庫蓄水率已低於2成且持續下降，因此旱災中央災害應變中心追踪辦理抗旱因應作為辦理情形，包含地下水井整備啟用復抽、水庫出水量管制、跨區域調度支援，以及研擬埤塘、伏流水及海淡水等新增水源等。

(中時新聞網)