108課綱強調培養學生素養及動手做的能力，財團法人育秀教育基金會及全國教師工會總聯合會共同在校園推動種植國產雜糧已經10年，現在更攜手中華股類食品工業技術研究所，開辦「育秀學園，小小廚神體驗營」，帶領8至15歲的孩子除了親手種、還會動手煮。

「育秀學園，小小廚神體驗營」自去年12月起，每個月於鼓研所（位於新北市八里區）開設一場免費料理課程，可讓30個8至15歲的小朋友參加，一年共360人。此外，鼓研所也將陸續到新竹、台中、高雄等地有廚房設備的高職開設課程，當地中小學老師可帶領學生來參加。

全教總理事長侯俊良表示，從2011年開始，全教總就與育秀教育基金會合作推動「咱糧學堂計畫」，鼓勵老師帶領學生種植本土作物，從一開始只有30個老師參與，到現在已超過300個老師，影響超過千名學生。

侯俊良說，過去老師帶領學生種植本土作物收成後，通常只能做成麵包等很簡單的食物，現在這項計畫再進階，透過鼓研所的加入，帶領老師及學生將收成的雜糧做成好看及好吃的美食。

育秀教育基金會董事長景虎士說，不希望產地到餐桌只是一種口號，他們多年來協助教育界發展環境教育、食農教育，孩子在學校種出成果後，卻沒有往下學習到如何料理自己吃的食物，因此希望小朋友透過一系列的麵食與米食課程，學習美味料理。

「育秀學園，小小廚神料理營」是台灣麵粉之父苗育秀為孩子打造的專業烘焙料理舞台，8至15歲的小朋友可以參加，報名詢問電話（02）26576666轉7503，或電子郵件[email protected]。

(中時 )