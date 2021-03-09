高雄近日治安事件頻傳，藍營議員李雅靜直接開酸「難道全高雄只剩我沒有槍？」對此，市長陳其邁、警察局長黃明昭9日上午再度出面，強調掃除黑槍，打擊犯罪決心，黃明昭更為此特別拜訪雄檢、橋檢，與檢察長取得共識，未來查到具殺傷力槍枝一律要聲押，並且徹底溯源揪出上游工廠。

家暴麵包師與前妻談判時，開槍殺死2名勸架友人，警方15個小時迅速破案，但近日治安疑慮頻傳，引發各界撻伐，國民黨議員更輪番炮轟，質疑市府施政不力，並諷刺此時治安比前市長韓國瑜時代敗壞，至今卻不見警政高層「進駐、坐鎮」。

9日上午市政會議後，陳其邁、黃明昭共同出面接受媒體聯訪談治安維護，陳其邁重申，掃除黑槍、打擊犯罪是治安工作重點，昨天他立刻在府內召開相關治安首長座談，其中，社會局原本針對家暴高風險個案有列管期限，他指示研議增加列管時間、加強訪視，來預防家暴所衍生的刑事犯罪。

陳其邁說，全台灣的改造槍枝溯源工作必須加強，市府也跟警政署反映，未來將加強黑槍掃蕩，他也特別指示警察局長黃明昭拜訪地檢署、調查局，針對肅槍工作交換意見。

黃明昭則指出，根據暴力犯罪統計，高雄去年在六都中列第3名，而今年跟去年比較，暴力犯罪增加2件，但皆已全數偵破，槍擊案件和去年一樣都是3件，且很快破案。

他表示，奉市長指示，他已到高雄地檢署、橋頭地檢署拜會檢察長，雙方取得共識，首先是具有殺傷力的槍枝，一旦查獲一律聲押，第二個則是要溯源，追查買賣通路以及改造的工廠，並會指派幹練、有幹勁的檢察官來指揮，達成檢警團隊合作。

黃明昭重申，市內一定要加強肅槍，且針對高風險、尤其家暴高風險對象，也一定要有相關輔導，去掌握他們的危害情形，對於轄區重點處所，也要透過提高見警率，達到治安維護效果。

(中時 )