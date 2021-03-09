民進黨立委王定宇，被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居。對此，顏若芳本人喊冤「誤會大了」，表示自己平時與父母同住，偶爾行程結束太晚才會到該處過夜，強調王定宇是分租其中一間房，就像學生宿舍。

《鏡週刊》多次直擊王定宇與顏若芳共同進出顏在台北的住處，且偶爾顏還會幫忙買早餐、送王定宇到立法院上班。

對此，王定宇先是向《ETtoday新聞雲》澄清，僅是分租其中一間房，且太太也知道，而照片並沒有拍到與顏若芳有任何親密舉動，能編故事真的是想太多。

民進黨立委王定宇。（圖／摘自王定宇臉書）

據ETtoday報導，顏若芳稍早回應，直喊看圖說故事實在誤會大了，並表示該住處為兩房一廳，交屋約1年，王定宇是分租其中一間，而自己平常和父母同住，偶爾因跑攤或聚餐太晚怕吵到父母，才會到該處過夜，但次數不多。

顏若芳強調，與王定宇過去的互動，就像提攜她的前輩一樣，因前陣子王說要找房，才以每月8000元將其中一間房出租給他，如果自己有過去住，且隔天王定宇剛好要上班，才會順路送他一程。

不過，顏若芳友人則透露，該房是顏和另一女性友人合買的，對方公司就在附近，也住在該處。

(中時新聞網)