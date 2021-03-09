澎湃新聞9日報導，中國人民大學國際關係學院副教授李晨於國家安全戰略視頻研討會上分析，美國於3日發布的《過渡時期國家安全戰略指南》上之所以強調「過渡」，第一是只爭朝夕，不拘泥於傳統戰略規畫流程。第二是實現前後屆政府在國家安全戰略上，理念和議程的過渡。這一過渡包括戰略觀念上的修正和創新，但在一些重大議題上也體現出明顯的繼承，並非逢川（普）必反。

澎湃新聞網報導，李晨在6日由中國人民大學國際關係學院美國研究中心、國際安全與戰略研究中心共同舉辦的美國國家安全戰略視頻研討會發言表示，拜登政府對於「過渡」的強調，可以從兩個方面來分析。

第一是只爭朝夕，不拘泥於傳統戰略規畫流程。拜登團隊動員了美國戰略界，在去年美國總統大選階段和今年拜登正式就職前為戰略規畫做了比較充分的準備，尤其是戰略理念形成體系。

按照傳統戰略規畫流程，新政府上台初期容易出現不同部門各自為政的情況。川普政府初期，國防戰略規畫和國家安全戰略規畫齊頭並進，甚至引領後者，這在客觀上加劇了對外戰略的軍事化。拜登政府發揮優勢，上台一開始就提出過渡性的國家安全戰略，明確導向和議程，推動跨部門資源配置、協調和落實。

第二是通過報告的發布，實現從上屆政府到本屆政府在國家安全戰略上理念和議程的過渡。這一過渡包括戰略觀念上的修正和創新，但在一些重大議題上也體現出明顯的繼承，並非逢川（普）必反。因此，這分《過渡國安指南》有助於在美國國內凝聚新的對外戰略共識。

報導稱，李晨認為，拜登政府也認識到內外互動是美國戰略面臨的一大挑戰。脫離對外關係，美國諸多國內目標無法實現。同時，美國國內狀況也決定了其在國際上的影響力。拜登政府樹立對外戰略以服務國內發展的觀念相對容易，但通過國內發展重獲國際戰略主動權卻充滿艱難險阻。

報導稱，《過渡國安指南》也明確了拜登政府軍事戰略的導向。最重要的背景因素包括資源的限制和外交優先的戰略觀念的調整。疫情防控和經濟復興需要消耗大量資源，而且軍事手段本身不足以應對多數國際安全挑戰。

李晨強調，為了應對新的態勢，拜登政府更強調軍事手段和其他手段綜合運用，更加依靠盟友，以及推動全球戰略的評估和調整，優化資源配置，限制在中東等方向的軍事投入，更加聚焦印太和歐洲。美國針對主要對手和重點方向的作戰體系建設、技術研發、裝備採辦自歐巴馬第二任期以來在大方向上一以貫之，拜登政府將進一步強化。

(中時 )