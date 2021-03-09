高雄市一名陳姓企業家於2010年時和劉姓女子交往，當時得知女友懷孕，陳男遂豪氣地買下要價千萬的豪宅與賓士轎車，登記在女方名下。未料2019年兩人感情出現裂痕，劉女私下賣掉豪宅引起男方不滿，提告要求女友返還千萬房款。橋頭地院日前判男方敗訴，可上訴。

據判決書指出，陳姓男子為某企業負責人，於2010年起與劉姓女子交往，隔年劉女即產下一子，陳男以領養方式收養男嬰，且在女方懷孕期間，大方的購入要價千萬的55坪豪宅以及賓士轎車贈送她，並登記在女方名下，雙方更於2018年簽立一份聲明書。

陳男控訴，聲明書中明定，贈與是為了提供未成年的小孩居住，且劉女之後還須將房產改登記在子女的名下；豈料，2019年間劉女卻未經他同意，擅自以1430萬元出售豪宅，待他發現時，房子早已移轉所有權人。陳男認為，女方賣房的行為已違反規定，遂提告要求女方返還1430萬元。

劉女主張，當時收到房與車時，兩人為男女朋友關係，聲明書上也寫明為「贈與」，且聲明書上也無提及任何附加條件，在在證明為贈與關係。

橋頭地院審後，認為陳姓男子無法舉出「借名登記」的有力事證，因此要求女方賠償實屬無據，於1月29日駁回陳男的損害賠償上訴。可上訴。

(中時新聞網)