歐系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告指出，世芯-KY營運規模持續壯大，預計2021年營收將增長59%，且先進製程比重持續提升，給予優於大盤評等、目標價980元。

歐系外資表示，世芯-KY去年第四季美國AI客戶的NRE(委託設計)部分訂單遞延2021年，導致去年第四季營收季減少5%，單季毛利率持平在31%左右，每股獲利3.8元；累計世芯-KY全年合併營收達到70.79億元、年成長63.5%，稅後淨利為8.35億元、年成長92.6%，創下歷史新高，每股獲利13.61元。

歐系外資表示，世芯-KY今年第一季起大陸CPU客戶業務將加速增長，營收預計年增加上看50%，季增加約11~13%，另外，世芯-KY在NRE領域也很穩定，美國客戶在7奈米上有2個項目預計在上半年上線，並有5奈米製程的機會。

歐系外資表示，因大陸CPU和先進的AI業務推動，世芯-KY在2021~2022年營運持續強勁，預計2021年營收將增長59%，其中在大陸的前2名客戶HPC項目將持續到上半年，預估今年將貢獻約60%的營收比重，另外，世芯-KY也拿下大陸新創公司的GPU(圖形處理器)設計和AI ASIC設計訂單，隨著NRE量產增加，世芯-KY毛利率恐下降到略低於30%的水準，但更高的銷售規模仍將推動營業利益率，給予世芯-KY優於大盤評等、目標價980元。

(時報資訊)