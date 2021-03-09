有些星座在吉星的加持下，未來4月、5月將被財神眷顧，除了正財運旺盛之外，甚至還有偏財運上門，工作也非常順利，可說是有錢有閒的富貴人，《靈匣網》近日就分享5個財富能量旺到爆表的星座，甚至還有加薪、升遷的機會。

1.雙子座

雙子座的人個性活潑，與人相處融洽，總是能給身旁的人帶來歡樂，只要朋友有難，他們都願意相助，且做事懂得變通也有目標性，4月、5月時水星及金星的活動軌跡，對雙子座的財富有利，在財富運勢的加持下，雙子座靠著豐富的人脈關係，工作上也有所進展，偏財運勢更是強勢回歸，再加上朋友的幫忙，偏財不斷。

2.天秤座

天秤座頭腦靈活，做事也相當有主見，是天生經商高手，若是能抓住商機，必定能鹹魚翻身，而未來4月、5月，催旺他們運勢的吉星為金星，不只財運滾滾，生活及工作也一帆風順，且善於挖掘商機的他們，工作之餘會利用自身優勢經營副業，而偏財運有如神助，正財偏財一起進家門。

3.摩羯座

摩羯座在4月、5月，運勢將被火星和水星激出爆發力，個性強勢的他們，擁有強烈責任心和使命感，對理想充滿抱負，只要一旦確定目標後，他們便會排除萬難去實現，而在未來2個月裡，他們將走出瓶頸，事業衝上新高峰，偏財運也跟著暴漲，有機會獲得額外的收入回報。

4.水瓶座

水瓶座的人精明能幹，靠著自身實力，在工作上發光發熱，擁有異於常人的敏銳商業眼光，在未來2個月裡，水星和金星將前後進入牡羊座與金牛座，也跟著帶旺水瓶座的運勢，水瓶座正財運和偏財運走出低谷，不僅有升遷機會，投資理財也將獲得豐厚回報。

5.天蠍座

天蠍座做事拘謹且有計畫性，在工作上非常好勝，為人處世從不投機，靠著自己一步一腳印做出成績，也為他們的財富打下基礎，4月、5月時水星將變換軌跡，對天蠍座財運有利，正財偏財一起進門，未來2個月只要努力就會有回報，甚至有機會躋身富豪之列。

(中時新聞網)