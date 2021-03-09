中鋼(2002)預計將於本周五開出4月以及第二季內銷鋼價，可望將延續漲勢；隨著第二季鋼價續看漲，中鋼第二季獲利預期仍佳，下游也可望受惠鋼價走揚，今早中鋼領軍開高走高，中鴻(2014)以及新光鋼(2031)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股均上揚，鋼鐵股持續逆勢上攻。

目前國際鋼市行情持續穩定上揚，加上原物料價格居高不下，以及下游需求暢旺，中鋼本周將開出的4月及第二季盤價將有高機率續開高盤，為中鋼自身營運及整體鋼市上半年榮景再增添信心。

國際鋼市行情續揚，近期美國熱軋商品報價攀升至每噸1300~1400美元，歐洲來到每噸逾900美元，亞洲像是日本、韓國、越南河靜、中國大陸等地報價也超過750美元。

中鋼、越南河靜、大陸寶鋼等亞洲大鋼廠都預計本周陸續開出第二季的月盤，預期都將再開高盤。

中鋼4月盤價續看漲，中鴻也可望跟進。隨著鋼市持續熱絡，通路商新光鋼將受惠，下游的燁輝、盛餘等鍍鋅鋼廠上半年營運亦可望同步看漲。

展望下半年，隨各國逐步開始施打疫苗，歐美各地區消費力道、經濟有機會較上半年明顯復甦，帶動用鋼需求繼續增溫，有助於今年下半年鋼市持續穩健發展。

鋼鐵股因上半年鋼價可望持續上揚，全年展望比去年明顯好轉，加上資金轉進原物料族群，今日由中鋼、中鴻、中鋼構(2013)等中鋼集團領軍，持續成為台股修正時期的撐盤要角。

(時報資訊)