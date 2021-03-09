欣耀（6634）宣布，旗下治療「非酒精性脂肪肝炎」新成分新藥SNP-630，獲得台灣TFDA通知，核准進行人體第一期臨床試驗。

SNP-630為SNP-610之第二代產品。SNP-610已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共 36名受試者，期中分析結果顯示，SNP-610在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成SNP-610在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630經動物實驗證實，較SNP-610為藥理活性更強之產品。

目前SNP-630已獲得美國及南非專利，其它世界各國專利亦積極審核中。

法人表示，全球「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，所有重要大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有個位數品項進入臨床樞紐試驗。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。

另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。

(工商 )