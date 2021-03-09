去年受疫情影響，二輪重機熱銷，適合長途駕馭的黃、紅牌大型重機更創下近4 成成長。春天正適合出遊、踏青，各車廠緊抓這股流行話題，白、黃、紅牌新款重機各有特色，Vespa推出結合野餐概念的Primavera Pic Nic特仕版；SYM發表全新巡弋勁旅MAXSYM400；Honda Taiwan頂級車款GOLDWING也開放預訂，預計第二季交車。

業者表示，去年因為疫情影響無法出國旅遊，間接國旅反而受益，車身寬大、動力充沛、乘坐舒適的大型重機，除了一般道路還可以騎上快速道路，相較一般小車，其實非常適合長途旅行，有些同好會組車隊，也有獨行狹載著露營器材就去環島。

太古運通表示，Vespa Primavera自1968年誕生後，便因其經典、優雅、時尚的外型，廣受全世界速克達車迷的喜愛，今年Vespa原廠Piaggio集團特別將Primavera高雅的氣質，結合輕鬆悠閒的野餐風格，打造出Vespa Primavera Pic Nic特仕版，並推出薄荷綠、鳶尾白、與雲母灰等3款專屬車色，全台限量36台，並將於3月10日開站的Vespa官方商城獨家首賣（https://www.vespastore.com.tw/）。

SYM表示，自2019年推出MAXSYM TL後，即在國內創下黃牌重機銷售冠軍佳績，今年再推出以舒適長途騎乘為主的全新車款MAXSYM 400，並以400cc排氣量級距補足SYM大型重型速克達產品線，自強調入門首選的JOYMAX Z與跨界通勤的CRUISYM，至運動性能訴求MAXSYM TL，再至以兼具性能與舒適機能的MAXSYM400，滿足騎士在中長途騎旅與日常使用的全方位需求。

此外，Honda Taiwan自2016年導入頂級車款GOLDWING，全車採取高密度車架並搭載新世代水平對臥6缸引擎，更加符合長途旅行，品牌今年導入GOLDWIND、GOLDWING AIRBAG兩款車型，並標配霧燈系統，儀表也加入CarPlay、Android Auto功能，預接單價分別為119.8、128.8萬元，預計第二季到港交車。

Vespa Primavera Pic Nic特仕版薄荷綠色，售價16.5萬元，全台限量36台，專屬交車禮包含藤編野餐籃、野餐墊、保溫瓶及托特包，並印有「Pic Nic」專屬Logo，以呼應車款的野餐特色。（太古運通提供）

SYM MAXSYM400售價20.8萬元，即日起享18.8萬元預購價及48期零利率。（SYM提供）

Honda Taiwan引進GOLDWING、GOLDWING AIRBAG（見圖，糖果熾熱紅色）兩種版本，預接單價分別為119.8、128.8萬元。（Honda Taiwan提供）

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