家住基隆的一名游姓男子，在2017年間，家中陽台突然竄進一條眼鏡蛇，他驚嚇之餘，拿出家中的熱水、消毒水及樟腦油噴灑驅趕，接著又以竹竿活活死，事後將打蛇照片PO在LINE群組內，未料群組中有民眾不滿他殘殺保育類動物，立刻向警方檢舉，雖然農委會已於109年公告眼鏡蛇不再是保育類動物，但依案發時還屬於保育動物，基隆地方法院依法判處游男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書記載，游男明知眼鏡蛇經行政院農業委員會公告，列為第三級（應予保育）之保育類野生動物，除非有族群量逾越環境容許量者，否則不得非法宰殺，但游男在竟於106年9月23日，發現有一條眼鏡蛇竄入家中陽台，他驚嚇之餘立刻拿出先以熱水、消毒水、樟腦油噴灑，再以竹竿毆打眼鏡蛇致死，以此方式宰殺保育類野生動物。

游男宰殺眼鏡蛇之後，立刻將殺蛇紀錄照片PO在自己的LINE群組的記事本，未料群組中有民眾對他的舉動相當反感，立刻蒐證向警方檢舉告發。

游男事後遭到基隆地檢署起訴。即使農委會已在109年公告眼鏡蛇以非保育類動物，但因案發時，農委會尚未宣告，因此基隆地院審理後，依野生動物保育法第四十一條第一項第一款之非法殺保育類野生動物罪，判處游男有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。

(中時新聞網)