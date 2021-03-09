教育部今天表示，「110學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」3月15日至19日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，具職業或技能性向發展潛質的國中畢業生，可透過此管道升學。

教育部說，各招生學校於3月15日開始受理報名繳件，應屆畢業生請由各國中協助學生集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，可至各招生學校現場報名繳件。招生學校如參採「書面審查」，請考生報名時一併繳交相關證明文件。另考生如需報名台北市及新北市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

教育部指出，本招生管道採「術科甄選」方式辦理，且不受國民中學學籍所在地就學區的限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，提早於今年6月10日透過術科測驗入學。

另外，為因應新冠肺炎疫情，如報名期間學生有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理14天或發燒(額溫超過37.5℃)等情形，得委託他人代理報名或採取通訊方式報名。

各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至110學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會(https：／／special.tnvs.tn.edu.tw／)下載參閱；詳細報名事宜，也可洽詢各特色招生辦理學校。

(中時 )