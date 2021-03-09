《ETtoday新聞雲》民調中心調查後蔡英文時代十大政治領袖。（《 ETtoday新聞雲》民調中心提供）

後蔡英文時代來臨，2022縣市長選舉也逐漸逼近，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在國內34位政治人物中，國人看好的十大政治領袖，新北市長侯友宜蟬聯冠軍寶座，副總統賴清德居次，桃園市長鄭文燦排名第三。

《ETtoday新聞雲》民調中心依據個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野以及財經專業等五大特質，評比後蔡英文時期台灣十大政治領袖，在2021年3月3日至5日，以「手機簡訊」調查台閩地區18歲以上民眾，有效樣本1189份，在95％信心水準下，誤差值為正負2.84％。

民調發現，侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8％民眾認為侯最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。

第二至十名依次是賴清德、鄭文燦、國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、國民黨前主席朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

《ETtoday新聞雲》民調中心指出，與上次調查（2020年12月1日至4日）相比，侯友宜維持高看好度第一名，賴清德從第四名上升至第二名，鄭文燦、蔣萬安都小幅下滑一名，陳時中從第八名攀升至第五名，朱立倫從第五名下降至第八名，2月接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農也再度躋進前十大。

【個人領袖特質評比】：

侯友宜(第一名)：藍綠都看好最強諸侯。

賴清德(第二名)：儘管又低調又沈默，仍是綠營人氣王。

鄭文燦(第三名)：民進黨最被看好的接班人。

蔣萬安(第四名)：國民黨最被看好的明日之星。

陳時中(第五名)：人氣以及光環隨著疫情話題起伏的政治人物。

柯文哲(第六名)：藍綠夾殺下，看好度維持穩定。

陳其邁(第七名)：南台灣最被看好的諸侯。

朱立倫(第八名)：人氣略有下滑，仍是藍營最被看好的政治領袖之一。

吳怡農(第九名)：年輕高顏值的民進黨後起之秀。

蘇貞昌(第十名)：強烈政治企圖心，看好度仍在前十大。

(中時 )