台中市長盧秀燕說，幫助農民，不分縣市，農產品議題大家一起關心。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕吃鳳梨，挺農民，針對3月起外銷受阻，9日主持市政會議時宣布，市府將全力協助鳳梨行銷，認購15公噸鳳梨透過食物銀行提供予台中市家扶中心，照顧弱勢團體，另洽請各區農會協助促銷15公噸，共將銷售30公噸鳳梨。「多吃鳳梨，有助健康」，她呼籲市民多多食用鳳梨、挺農民。

盧秀燕說，幫助農民，不分縣市，農產品議題大家一起關心，台中市鳳梨產期於5至8月左右，品種以金鑽和土鳳梨為主，多種植於霧峰、沙鹿、清水等地區，以內銷為主，短時間價量方面暫無受影響，市府將持續觀察因應。

由於南部地區鳳梨產季多在3、4月，可能較有影響，後續各縣市需要幫忙，台中都會大力支持，全力協助行銷。

農業局長蔡精強指出，鳳梨富含維生素和礦物質，營養價值高，具膳食纖維，對健康有很好的幫助，歡迎民眾多多選購支持。市府各機關研究鳳梨促銷方案，號召市府機關、各大企業團購，也將媒合食物銀行，認購15公噸鳳梨，照顧台中市弱勢團體與家戶。

目前協請各區農會協助促銷販售，預計可銷售15公噸鳳梨，透過普利共好網路商城線上販售鳳梨，配合臉書及其他社群媒體宣傳，鳳梨盛產季節，邀請產地縣市府至台中市辦理行銷推廣活動。農業局將建立鳳梨採購平台，由台中果菜市場負責供貨，以行動支持台灣鳳梨。

農業局指出，農委會預估今年鳳梨採收面積7869公頃，產量41萬5901公噸，較常年減產3％。其中，台中市鳳梨種植面積約152公頃，年產量6,736公噸，產量並不算多，主要都是內銷為主，無產銷失衡之虞，未來也會持續關注並加強促銷，籲請民眾響應、多多選購，給農民實質的幫助與鼓勵。

(中時 )