編輯／施佩儀

有句話是這麼說的：「每一次消費，都是改變未來的選擇。」你會為了什麼原因購物呢？大家都喜歡貨比三家不吃虧，畢竟誰都不想因為後悔而花了冤枉錢。不過，隨著消費者意識抬頭，品牌形象、立場與理念更是成為民眾願意花錢買東西的重要因素，價值甚至遠勝金錢考量。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議的十大「消費覺醒」，你是否也會在意這些細節呢？

NO.10 支持性別平等（聲量：107筆）

性別平等的意識已成為普世價值，但日常中難免還是會看到許多擁有刻板印象的商品與廣告，像是永遠只標明「適合男孩」的藍色服飾，或是食品廣告中永遠都只有女性在下廚等，這些內容其實都默默影響著我們。

如今，台灣已是性別平權進步的指標國家之一，許多商家也願意用行動支持、表明立場，一同打造更美好的性別友善環境。

No.9 公平正義／公平貿易（聲量：211筆）

全球化分工行之有年，然而剝削勞工的新聞層出不窮，驚悚的案例讓大眾開始注意到，消費行動中應該實現公平正義的原則，做正確的事情永遠不嫌晚！許多企業致力於將一些小規模種植者組織起來，幫助他們投資農場和社區，並在保護環境的前提下，培養出能在全球經濟競爭中獲利的商業技巧。

不管是在農業知識還是資源保護上，都能透過公平貿易獲得幫助農民，甚至能回饋到當地的教育，使人民的知識與生活水準提升，是非常值得我們思考的議題。

No.8 動物保護（聲量：231筆）

動物保護議題包含反皮草、禁象牙、拒魚翅等，反對動物實驗也是其中之一，要如何達成平衡，也是許多實驗室跟品牌都應追求的目標。目前全球的共識為「3R原則」指的是：「替代（Replacement）、減量（Reduction）、精緻化（Refinement）」。簡單來說就是所有的實驗都應朝著人道與透明化的方式進行，並盡力避免動物進行實驗的痛苦與機會，當然囉，若有企業能夠百分百拒絕動物性實驗，那麼獲得消費者的喝采也是理所當然的！

No.7 海洋保育（聲量：240筆）

海洋保育是最近非常熱門的議題！一般人能隨手做的，包含少用塑膠吸管、拒用塑膠微粒洗面乳等、購買生態養殖或RFI責任漁業等永續海鮮相關標示的漁產，我們的一個小小選擇，也是可以有大大的影響力～企業如果願意投入資源，幫忙推廣海洋永續到培養專業保育人才等，也能推動更善待海洋的觀念。

No.6 扶助弱勢（聲量：261筆）

善盡企業責任可以說是商業趨勢之一，許多消費者都認為，若品牌願意利用自己的盈餘幫助弱勢，也會連帶提升自己的消費意願哦！像是在地小農鮮乳坊，就長期捐贈營養的鮮乳給偏鄉小學與育幼院，2020更攜手經濟部成立「全民鮮乳銀行智慧公益服務」，讓民眾的消費轉換成愛心，捐贈到每一個需要的角落。

No.5 安心無毒（聲量：589筆）

在食品安全人人自危的世代裡，安心無毒成為了大眾追尋的目標，但依循自然律例生產的食物並非只對人類好，因其種植的方式，對環境也更為友善。根據有機食品的定義，是指遵守自然資源循環永續利用原則，不使用化學肥料或農藥栽種的作物，只要通過相關驗證，不只消費者吃得健康安心，土壤也大大減少被污染的機會。

No.4 循環使用（聲量：629筆）

大家都知道要做環保、愛地球，但具體方式有哪些呢？除了常見的自帶杯子買飲料外，有些店家為了鼓勵大眾力行環保行動，也願意提供高單價的袋子或盒子，只要你下次消費時帶回來重複使用就給予折扣優惠，帶領大家一步一步，實踐循環使用的意義，還有一些利用海廢改造成美麗商品的店家，也是將資源再利用的好方法！

No.3 環境永續（聲量：637筆）

健全的經濟發展應該建立在生態永續力之上，環境永續是全球發展的重要共同目標，除了前面提到有機種植、循環使用外，選擇使用潔淨能源也是減緩氣候危機的重要議題。另外，採用生態栽種、畜養、捕撈法的產品，都是保持、延長地球資源的方式，使自然資源能夠永遠為人類所利用，不會因耗竭而影響後代。

No.2 減塑減碳（聲量：679筆）

隨著減塑、減碳的環保意識抬頭，大眾更偏好少包裝、少垃圾（或材質可100%回收）的產品，「裸裝商店」也因此興起。

「裸裝商店」顧名思義就是只賣內容物而不提供容器，想帶走商品就得自備容器來裝，例如三時生活實驗室，販售的商品全都無包裝，為的就是鼓勵大家使用可重複利用的容器前往購買，達到減塑減碳的目的。

No.1 在地發展（聲量：765筆）

MIT不只是令人安心、與有榮焉的標章，也是能夠透過消費實際扶持在地產業的一環！隨著舶來品的種類越來越多，也相對讓更多人意識到在地發展的重要性，例如元泰竹藝社、粨發粨種、御鼎興醬油等都選擇貢獻地方經濟，支持社區發展、維護城鄉地貌與傳統文化，無論是使用在地原物料、在地製造的好糧食、好產品，都是幫助台灣經濟、扶持台灣本土企業的方式喔！

響應消費覺醒，就從你我開始，支持優良店家的活動「BuyLocal消費覺醒市集」來了～110年3月13日(六)至110年3月15日(一)，從早上11:00一直到晚上18:00，地點在華山1914文化創意產業園區樹前草地／金八廣場／忠孝三角（台北市中正區八德路一段1號），體驗更美好的消費方式，讓你的每一個選擇都有獨特的意義，期待你的到來唷！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消費覺醒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)