有些人聰明、機伶，擅於體察人心，因此相處起來很舒服，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，金牛座、摩羯座、天蠍座、處女座、獅子座、雙魚座的人頭腦聰明，思緒清楚，和他們相處十分愉快，身為他們的另一半很幸福，因為他們總能猜到對方的心思和喜好，讓人感覺遇到此生的靈魂伴侶。

▍1.金牛座

別看金牛座的人向來是不善談吐，平常做事也不會展現出多麼精明的手段，但是他們是典型的「吃虧是福」類型，凡事看很開，不會隨意選擇點破。和這類人相處會讓人感到非常舒服，無論自己有著怎樣的想法都能夠從他們那裡得到回應，這足以證明金牛座的人邏輯思維能力非常出色。

▍2.摩羯座

摩羯座很低調，不希望被瑣事打擾，這樣的心態幫他們避開很多不必要的麻煩，摩羯座的的學生品學兼優，參加各種比賽都能拿下出色的成績，摩羯座的人有一顆善於經商的頭腦，對投資了解頗深，工作表現總能得到上司和同事的肯定，也懂得和公司的人打好關係，前程一片光明。

▍3.天蠍座

天蠍座內心世界很浪漫，他喜歡猜測愛人的想法，擅長用大方的舉止和高雅的談吐俘虜別人的心。天蠍座的人對另一半喜歡採取獨裁手段，才能獲得安全感。在猜測愛人心思這方面，應該沒人比得上天蠍座，愛人的一個眼神、一個動作所傳達的訊息，天蠍座的人都瞭如指掌，讓愛人覺得天蠍座的人很有魅力，心甘情願被他控制。

▍4.處女座

處女座很低調，懂得如何生活，學生時期品學兼優，參加各種比賽都能拿下出色的成績，讓父母非常驕傲，而且，他們還很機智，做事不莽撞，沉著冷靜，深藏不露，麻煩他們幫忙的時候，一定能做到完美。

▍5.獅子座

之所以說獅子座的人頭腦聰明，是因為他們懂得在面對不同的狀況時，找出相應的應變方法，簡單來說就是無論做什麼都不會讓自己吃虧。這樣的人給人的印象就是會算計，頭腦清醒不會做讓自己後悔的事情。雖然獅子座的人有著很好的邏輯思維能力，但是一旦遇到了讓自己憤恨不已的事情，就很容易將所有的聰明「拋諸腦後」，容易受到情緒變化的影響。

▍6.雙魚座

雙魚座的人脾氣溫和，不會衝動，有敏銳的直覺和遠見，會根據伴侶的喜好對自身做出改變，在為人處世上也非常迎合另一半，具有良好的記憶力，會記住每一個重要的日子，伴侶說過的話都銘記在心，犯過的錯誤不會再犯第二次。正因為如此，伴侶在不知不覺中把他視為靈魂伴侶，會對他講自己的心事和未來規劃，而聰明的雙魚也不會讓伴侶失望。

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(中時新聞網)