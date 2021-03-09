南韓演藝圈再傳憾事，出道不久就以電影《錦紅啊，錦紅啊》拿下第16屆韓國青龍電影獎最佳新人演員獎的女星李知恩，已淡出螢光幕多年，如今再登上版面，竟是天人永隔，她今天傳出過世消息，被發現在自宅身亡，年僅50歲，令人不勝唏噓。

韓媒綜合報導，已超過20年沒在螢光幕前現身的女星李知恩，今天(3/9)突傳死訊，警方昨天接獲報案後出動，但到達李知恩家時，發現她已經沒了氣息，明顯死亡，目前尚未知何故。

事隔1天，首爾中部警察局今公開發布發現李知恩離世當天的始末，表示昨(3/8)晚間8點左右，接獲一通報警電話，對方稱自己是女星李知恩的朋友，平時都有聯繫，但當天卻怎麼都無法聯絡上她，為此著急憂心不已，因此決定報警。

警方接受報案後，隨即前往李知恩位於首爾中區的住宅，發現她陳屍屋內，沒有了呼吸心跳，確認死亡，但就現場初步調查，尚無法確認死因，需待法醫驗屍，據悉，李知恩的兒子正在當兵，自孩子入伍後，她一直獨自生活，沒想到會發生憾事。

李知恩出生於1971年，擅長跳芭蕾，最初是以廣告模特兒身分亮相，之後正式出道，征戰戲劇圈，隨即以電影《錦紅啊，錦紅啊》拿下青龍獎最佳新人獎，演出過《黄真伊》、《憤怒的愛情》、《模特兒故事》等人氣韓劇，李知恩於2000年嫁給圈外人富商，在2004年推出最後一部電視劇後淡出演藝圈，之後曾在首爾江南區開過一家兒童美容院，自此低調生活22年，再次曝光，竟是過世消息。

(中時新聞網)