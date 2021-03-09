中華亞太菁英交流協會今公布「中共兩會與近期兩岸關係發展」民調最新調查結果；對於COVID-19的說法，有49.5％ 的民眾習慣叫「新冠肺炎」，38.0％ 習慣稱「武漢肺炎」，習慣叫「新冠肺炎」相較多出11.5％。

中華亞太菁英交流協會今召開記者會公布最新民調，這次調查針對兩岸相關議題，區分為「疫情與疫苗」、「禁止鳳梨外銷事件」和「兩岸相關政策」等三大部分。

民調顯示，在疫情與疫苗部分，對於中國疫苗的開放，僅有24.9％贊成、61.6％反對；至於如果開放接受中國大陸疫苗來台，也只有19％的人願意施打、76.1％不願意。

民調顯示，主要政黨中，國民黨支持者贊成比例最高，為57.6％，泛藍54.9％，中間選民部分，贊成24.1％，不贊成55.3％。對於施打中國疫苗，國民黨呈現拉鋸，贊成45.5％，不贊成46.7％

此外，在COVID-19的稱呼上，最習慣稱呼「新冠肺炎」的是國民黨支持者；而最習慣說「武漢肺炎」則是台灣基進支持者。

這次訪問委託山水民調有限公司於110年3月5日~3月7日調查。成功訪問1,069位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。以住宅電話進行調查，採用中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，以分層比例隨機抽樣法進行抽樣。此次調查數據已針對受訪者進行地區、性別、年齡、教育程度進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )