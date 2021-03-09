赤道幾內亞衛生部今天表示，一處軍營發生連環爆炸案，志工持續於瓦礫堆中搜尋罹難者遺體，死亡人數今天攀升至98人。政府呼籲國際伸出援手，協助搜救與重建。

根據赤道幾內亞國防部所言，沿岸城市巴塔市（Bata）的恩科安托馬軍事基地（Nkoantoma Military Base）昨天發生火災，引發一連串爆炸，至少造成615人受傷。

路透數報導，赤道幾內亞衛生部引述副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）說法指出，死亡總數已經累積到98人，是稍早統計31死的3倍以上。

該部在推特（Twitter）上表示，傷者的部分，目前有299人仍在住院。

從赤道幾內亞國營電視台的影像可以看到，現場宛如戰場，救援人員和平民忙著從煙霧瀰漫之處把屍體搬出來。

該台表示，有3個孩童獲救時仍有生命跡象，他們隨後被送往醫院。

昨天下午，恩科安托馬軍事基地接連發生4次巨大爆炸，特種部隊、憲兵和他們的家人都住在營區內，附近民宅也受到波及。

統治赤道幾內亞這個中非小國42年的總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema），將事故歸咎於當地農民焚燒殘梗，以及對營區彈藥庫「疏於」監督。

赤道幾內亞人口有140萬人，大多數都生活在貧困之中。該國政府呼籲國際伸出援手，協助搜索、救援與重建工作。

西班牙外交部長龔薩雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）在推特上說：「巴塔昨天發生毀滅性爆炸…西班牙將立即送出人道援助物資」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1100309

(中央社)