網媒民調榮登第一 侯友宜：把握當下 11:252021/03/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據網路媒體民調，政治人物看好度新北市長侯友宜位居第一。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據網路媒體最新民調，10大政治人物看好度新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德緊追在後，桃園市長鄭文燦名列第三。侯友宜今（9）日上午表示，一定把握當下，在新北市長的工作內全力做事。 侯友宜說，做事過程中，還是有許多地方做的不夠，還望市民多多給予批評指教，讓新北市的市政推動一切順利，這是他衷心的期待，所以他會更加努力做事，讓市民看到不一樣的市政建設，我們和市民站在一起，努力加油一起做事。 綠博新北周 市民入場只要100元 新北板橋「府中這塊地」都更公告招商 (中時 ) #侯友宜 #做事 #把握當 #新北市長 #市民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福原愛被爆拒絕和江宏傑談判 友曝「再也不願回台灣」 10:292021/03/09 娛樂 投資美股 宜關注美債殖利率 04:102021/03/09 投資理財 重大刑案頻傳 黃紹庭憂高雄已成慶記之都 15:252021/03/08 社會 唐鳳媽創立「烏來種籽實小」恐關門 侯友宜：持續溝通中 13:042021/03/08 生活 新北市永和大陳更新單元3都更案 預計11月啟動招商 15:012021/03/08 財經 影射李友廷渣行徑 謝震廷嗆噁心 04:102021/03/09 娛樂新聞 吳孟達化輕煙丁羽送最後一程 04:102021/03/09 娛樂新聞 媒體正能量 警廣辦捐血成了另類聽友會 11:372021/03/09 寶島 抗旱只能「天維拉」 04:102021/03/08 時論廣場 三大趨勢 助威電動車產業 04:102021/03/08 投資理財 最新政治領袖排行 侯友宜75.8％支持度勇奪第一 網友反應出乎意料 11:462021/03/09 政治 政治熱門新聞 【一周5晚】爆與王定宇同居 顏若芳喊冤：8000元分租給他 自己與父母住 - 政治 【1周5夜】台北沒房只好「同居」顏若芳？ 王定宇財產申報曝光 - 政治 陳柏惟罷免會過嗎 命理師預言最後結局 - 政治 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 機關槍式狂嗆蔡政府不及格 林濁水轟：巨嬰該下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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