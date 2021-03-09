根據網路媒體最新民調，10大政治人物看好度新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德緊追在後，桃園市長鄭文燦名列第三。侯友宜今（9）日上午表示，一定把握當下，在新北市長的工作內全力做事。

侯友宜說，做事過程中，還是有許多地方做的不夠，還望市民多多給予批評指教，讓新北市的市政推動一切順利，這是他衷心的期待，所以他會更加努力做事，讓市民看到不一樣的市政建設，我們和市民站在一起，努力加油一起做事。

(中時 )