美國貨櫃廢鋼原料報價持續上攻，豐興(2015)周一開出本周盤價，廢鋼及鋼筋再度同步調漲，並且為牛年開紅盤以後，連續第四周上漲。今年隨著營建持續熱絡，預期鋼筋需求續旺，鋼價有撐，有利鋼筋廠豐興、東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等營運再比去年成長。

豐興本周廢鋼收購價續漲200元，鋼筋漲200元，亦為牛年開紅盤以後，連續第四周上漲。本周型鋼產品亦跟漲500元。

豐興周一宣布廢鋼再漲200元，為每公噸1萬1000元；鋼筋再調漲200元，成為每公噸1萬9700元。型鋼產品漲500元，成為每公噸2萬4300元。

國際原料價格於春節假期以來持續漲勢，豐興牛年開紅盤以來，廢鋼及鋼筋同步連續調漲；累計四周以來，廢鋼共大漲每公噸1700元，鋼筋產品跟漲，連三周共漲1400元。

鋼價連續走揚，穩定市場信心，加上今年需求續旺，訂單能見度佳，有利電爐廠今年營運持續成長。

東和鋼鐵今年訂單能見度到年底，全年營運可望比去年高檔持續成長，在土洋法人持續買超追捧，股價在高檔強勢整理。

隨著台灣營建需求持續熱絡，東和鋼鐵目前公司的鋼筋、H型鋼訂單能見度約到第四季，鋼構事業則已看到明年上半年。

豐興、東和鋼鐵、威致、海光等電爐廠去年即受惠台商回流以及營建業熱絡，營運逆勢成長，今年隨著鋼市續旺，有利業績再比去年增長。

(時報資訊)