王世憲醫師執行單孔腹腔鏡疝氣手術。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

46歲的謝小姐，從小左側鼠蹊部就常鼓脹不舒服，長輩說是「墜腸」，但因家人害怕開刀，未積極處理。成年後的她，曾因疝氣卡住臟器，痛到坐立難安，也曾在捷運站被別人的手揮到，痛到在原地無法動彈。長庚醫院利用單孔腹腔鏡為她確認疝氣型態，再縫合內環開口，術後幾乎沒有傷口，數天後就恢復日常生活。目前嘉義長庚這項精準手術已成功運用在51人身上，手術成果在去年10月刊登於「科學報導期刊」。

疝氣俗稱墜腸，意指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移，以腹股溝（鼠蹊部）疝氣最常見，男女生發生比例約為8：1，兒童及老年是罹病的2個高峰期，會以腫脹、疼痛來表現，若腸子、卵巢等臟器卡在洞口，有些病患會自行把臟器推回，但有時候可能越推越卡，進而會造成壞死性休克，恐影響生命。

嘉義長庚小兒外科主任王世憲表示，人一生當中，高達27％的男性會發生疝氣，女性則僅有3％。腹股溝疝氣依其形成的機轉與位置，可分為間接型及直接型疝氣。間接型是先天型疝氣，因腹股溝管的內環開口在出生後未完成退化，腹腔臟器由此孔洞掉入腹股溝管而形成疝氣，在小朋友、成年女性，年輕男性較多；直接型疝氣是後天型，因腹股溝管的後壁筋膜層，隨著年紀增長逐漸變薄，腹壁失去支撐力致使臟器膨出，好發於中老年男性。

間接型的手術原則是將內環開口關閉，傳統手術或腹腔鏡內環縫合術都是不錯的選擇。成人的情形則比較複雜，雖然間接型的比例多於直接型（約7：3），但有時候卻是兩者並存，而手術前又很難去分辨這些型態，所以目前的成人疝氣手術多是將人工網片大範圍鋪蓋在包含間接型及直接型的位置上，一網打盡，雖然提高了手術成功率，但組織破壞的程度也相對大，術後常有疼痛、異物感、網片排斥、甚至感染等問題。

有鑑於此，嘉義長庚朝向精準醫療，王世憲將原用於膀胱的單孔腹腔鏡應用在成人疝氣的治療上。有別於其他醫院使用0.5公分的管徑，嘉義長庚使用的只有0.3公分。手術中先利用單孔腹腔鏡確認疝氣的型態，再做修補，將間接型疝氣手術時間縮短到10幾分鐘，術後毋需住院，也幾乎不留下任何疤痕。由於內環縫合術僅適用於間接型疝氣，因此該精準治療病患的選擇主要還是以60歲以下較年輕族群為主。該精準治療有健保自付，患者只需負擔耗材費。

目前嘉義長庚這項精準手術已成功應用在51例成人的間接型疝氣，其中包括9位男性、42位女性，年齡層從20歲涵蓋到88歲。其中更有一位32歲女性因卵巢卡住緊急接受手術而成功保住卵巢。整體病人術後的復發率低於5％，慢性疼痛僅佔1.6％，完全不亞於其他手術方式，該成果榮登在2020年10月份的「科學報導期刊（Scientific Reports）」。

王世憲提醒民眾，一旦發生臟器卡住的情形，當下要立刻做的是躺下，用枕頭墊高下身，看看臟器是否可回歸原位。若退不回去或造成疼痛，則應儘速就醫，以免造成箝頓性疝氣，危及生命。

(中時 )