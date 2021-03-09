67歲的「資深」迷魂盜黃美万，長年在台北市萬華一帶搭訕老翁，假意陪酒性交易，卻對老翁下藥後洗劫。黃婦前年7、8月間又對2名男子下手，總共得手1萬8000元，台北地院依2次強盜罪判應執行6年4月徒刑，沒收犯罪所得，可上訴。

判決指出，黃婦平日因精神疾病固定到醫院領藥，藥中含有第4級毒品成分，具安眠、鎮靜、情緒穩定等功效。黃婦2019年7月9日清晨在某便利商店搭訕王姓老男，稱可幫王男找小姐性交易，購買數瓶啤酒後前往飯店，趁王男上廁所時把藥物放進啤酒內，待王男喝下不醒人事，黃婦隨即取走裝有1萬5000元的包包後逃逸。

黃婦另於同年8月21日凌晨，在便利商店搭訕另名越南籍阮姓男子，並一起搭計程車到大稻埕碼頭，在碼頭邊共同飲酒，黃婦又是利用阮男上廁所之際下藥，待阮男飲用頭昏、全身無力後，搶走阮男包包，得手3000元逃逸。

法院審理時，黃婦承認拿錢，但辯稱2人喝酒喝得很醉，她並沒有下藥，王男給錢是要她幫忙去找性交易對象，阮男則是想跟她回家，她才說「不然我帶你去大稻埕看船」，不知阮男為何要給她3000元。

合議庭認為，黃婦供詞前後不一，且依據王男、阮男的證詞，被迷昏後的反應與黃婦領有藥物的副作用相符，故不採信黃婦辯詞。黃婦的辯護律師雖以精神疾病為由請求減刑，但因無證據顯示疾病影響判斷、控制能力，故不予以減刑。

合議庭考量黃婦犯行嚴重程度，矢口否認的犯後態度，迄今未達成和解，以及犯下多起相同手法的強盜案件，顯然不知悔改，2次強盜罪各判5年4月，應執行6年4月徒刑，沒收1萬8000元犯罪所得。

黃婦累計已犯下6次強盜、2次竊盜、2次非法收費設備得利罪，有部分被判3月至8年10月不等徒刑，已上訴高等法院，另也有案件剛被起訴，目前還在北院審理中。

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(中時 )