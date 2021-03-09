大陸乘聯會9日公布2月全國乘用車市場分析顯示，2月乘用車市場零售達到117.7萬輛，較受到疫情影響最大的2020年2月增長371.9％，較2019年2月增長0.3％。

2月零售較1月下降45.5％，這相對歷年的平均月增速基本持平。由於春節較晚，加之新能源車火爆，2月車市有較好的增長基礎，傳統車市場需求並不火爆。

1-2月的零售累計達到333.8萬輛，年增長69.6％，實現了乘聯會2005年開展零售數據統計以來同期增速的歷史新高。這主要是2020年1-2月的全國乘用車市場累計零售下滑41％的低基數效應。

目前年度車市的消費特徵仍是春節前的中小城市和縣鄉市場是購車增量主力，雖然今年1-2月的節前返鄉購車潮不強，但節日期間展廳流量較好，節後的市場回暖速度快於往年。因為節後回暖在零售銷量的體現還不突出，2月總體車市不溫不火的特徵明顯。今年1-2月零售相對於2019年同期基本持平，表現弱於2020年下半年的走勢，主要是受到因春節返鄉潮沒有出現，導致的縣鄉市場低迷的影響。

2月豪華車零售年增長485％，較1月下降45％，但相對2019年2月增長36％，繼續保持強勢增長特徵，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。出口方面，2月乘聯會乘用車整車與CKD出口7.3萬輛，年增117.9％。其中自主品牌出口達到6萬輛，年增125％，合資品牌出口較2019年增長11％。

生產方面，2月乘用車生產113.2萬輛，較2019年2月增長2.3％，生產增長平穩；1-2月累計生產299.5萬輛，較2019年下降2.6％，產量減少8萬輛。2月豪華車生產較2019年2月增長57％，合資品牌同口徑下降4％，自主品牌同口徑下降4％。

新能源車方面，2月新能源乘用車批發銷量達到10萬輛，年增640.2％，較1月下降39.5％。其中插電混動銷量1.6萬輛，年增長737.5％，佔比16％。純電動的批發銷量8.4萬輛，年增624.3％。2月電動車高低兩端車型銷量強勢增長，其中A00級銷量3.2萬，占比達到純電動的39％；A級電動車佔純電動比例17％，處於近幾年谷底；B級電動車達2.9萬輛，較1月下降13％，純電動比例34％，表現很強。

(工商 )