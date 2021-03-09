紅男綠女穿梭來去，讓數月來寂靜的水頭「小三通」碼頭，一下又熱鬧起來。（李金生攝）

紅男綠女穿梭來去，讓數月來寂靜的水頭「小三通」碼頭，一下又熱鬧起來。（李金生攝）

首航1125名遊客搭乘「小三通」客船接駁上岸。（李金生攝）

郵輪跳島遊金門帶來遊客人潮，讓水頭碼頭又熱鬧起來。（李金生攝）

遊客獲贈蓋有偽出國紀念戳章的金門風景明信片，留下海上金門行的美好回憶。（李金生攝）

遊客獲贈蓋有偽出國紀念戳章的金門風景明信片，留下海上金門行的美好回憶。（李金生攝）

縣府結合業者推出伴手禮攤位，要讓遊客大包、小包帶回家。（李金生攝）

防疫第一！確保大家健康、平安。（李金生攝）

組團從海上而來的「台灣黑皮家族」開心表示，因為疫情不能出國，太想念出國的感覺，這趟郵輪金門行可以「療癒」心靈，一定要好好玩和吃美食。（李金生攝）

去年9航次為金門帶來1萬1000餘名旅客，整體經濟效益逾3300餘萬元的星夢郵輪-探索夢號，2021年跳島遊金門今天首航再迎來1125名遊客，紅男綠女穿梭來去，讓數月來寂靜的水頭「小三通」碼頭，一下又熱鬧起來。

組團從海上而來的「台灣黑皮家族」開心表示，因為疫情不能出國，太想念出國的感覺，這趟郵輪金門行可以「療癒」心靈，一定要好好玩和吃美食。

縣府觀光處今年延續熱鬧的舞獅迎賓，移民署也啟動類通關機制，替搭乘「小三通」客船接駁上岸的遊客蓋上偽出國紀念戳章外，並與金門縣觀光特產協會及金門酒廠合作，讓遊客可以小酌品嘗屢次獲得國際金獎的金門高粱酒，回程時再大包、小包帶滿伴手禮，賦歸與台灣親友分享。

觀光處長丁健剛說明，星夢郵輪-探索夢號在金門的錨泊點相當避風，以往就是西半島漁民的好漁場，縣府目前進一步向交通部航港局爭取在大、小金門之間的「金烈水道」規畫郵輪錨泊點，後續也將配合金門大橋的完工通車，規畫大橋燈光秀結合海上郵輪打造造金門新美景。

觀光處也規畫今年推出親子遊程，讓郵輪遊客在船上即可體驗金門傳統民俗「蜈蚣座」、「輦轎」，以更有金門特色的行程包裝行銷，進一步擴大和深化郵輪海上遊的版圖和內涵。

縣府和雲頂郵輪公司看準商機和觀光能量，今年3至9月規畫排定34航次，以每趟平均旅客1400人估算，預計至少帶來4萬5000位旅客，，期待在多方合作下突破疫情困境，迎來新年觀光人潮。

(中時 )