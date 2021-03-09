警廣台中分台9日舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，各單位踴躍參與，民眾更是熱情。（馮惠宜攝）

誰說媒體就是「八卦＋屍體」？警廣台中分台103年開始舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，一年比一年盛大，不但警方及政府單位全力配合，不少聽友更化身贊助商，一起成就美事；9日舉辦今年第1次捐活動，人潮塞爆，捐血中心更是出動兩輛捐血車，警廣台中分台台長鮑靜娜預估一天可募集300袋熱血。

大禮堂內擠滿滿人潮，現場還有交通安全、防詐宣導，不少民眾更是安靜座在會場設置的活動椅上，熱鬧景況猶如一場博覽會，這正是警廣台中分台舉辦捐血活動的場景；警廣台中分台每臺臺長鮑靜娜表示，警廣臺中分臺除了即時路況報導等交通服務，對於各項公益活動更展現行動力，從103年開始每年舉辦3次捐血活動，運用媒體傳播力量號召聽眾參與，總是吸引熱血民眾挽起袖子踴躍響應，每次都能募集300至500袋熱血。

值得一提的是，透過廣播平台宣傳與號召，許多單位共襄盛舉，提供趣味遊戲體驗及有獎徵答拿禮物，包括：交通部高速公路中區養護工程分局針對國道行車安全觀念及服務區設施介紹；台中市政府警察局的反詐騙、防制酒駕等互動問答；台中市政府各局如環境衛生、毒癮及酒癮防治、銀髮族營養、免費B、C型肝炎篩檢宣導等等。

且台中市中醫師公會、大台中中醫師公會，在活動會場聯合義診，中醫師可免費提供衛教諮詢及捐血注意事項，贈送中醫貼布或藥膏，數量有限送完為止。許多企業也紛紛響應參與公益，如維他露基金會、正隆股份有限公司、行政院農業委員會種苗改良繁殖場、宏有雞蛋行-宏有牧場、宏瑋醫材有限公司，讓完成捐血250cc的聽眾，獲得維他露飲料、花卉種子、衛生紙及廚房紙巾、神農蛋、口罩等，完成捐血500cc者加贈衛生紙及廚房紙巾。

(中時 )