弘光妝品研究生抗癌後復學，發表研究鳳梨皮具抗氧化效果。（陳淑娥攝）

近期鳳梨話題性非常高，弘光科大化妝品應用系研究所學生高慧如，因罹患癌症用鳳梨養生，興起對鳳梨的研究興趣，她發現削掉的鳳梨皮含有抗氧化活性，可做成化妝品原料，近日發表成果，未來將應用在化妝品開發上。

高慧如目前是碩班二年級學生，對手做化妝品很有興趣，因此從職場再回到學校唸書，深入鑽研化妝品原料開發，沒想到，研究所念了一年罹患甲狀腺癌，她休學一年治療，朋友親手做鳳梨皮果醬給她吃，才知道鳳梨有那麼多的營養成分，因此改變研究方向，把鳳梨皮拿來當作研究題目。

高慧如指出，這學期重新回到學校，找對鳳梨皮應用有研究的副教授黃文盈當指導教授，由於鳳梨皮廢料佔鳳梨總重量百分之50，在講求綠色資源、環境永續的概念下，為了增加鳳梨的附加價值，善盡愛地球的社會責任，用廢棄果皮研究開發化妝品原料，非常有意義。

高慧如說，市面上雖然有很多鳳梨相關產品，也有很多相關研究文獻，但是以食品為主，她卻以開發化妝品原料為主，把鳳梨皮烘乾到水含量剩下百分之10以下，用手壓粉碎成粉後，進行萃取研究，發現鳳梨皮具有抗氧化活性，在化妝品開發具有發展上潛力。

黃文盈表示，高慧如利用空檔在職進修念研究所，每個星期花兩天的時間，從彰化到台中念書，在課業上遇到不懂的就與她討論，求知慾望很強，大病初癒就參加學生專題研究報告比賽，把鳳梨皮研究的成果與同學一起分享，努力學習及希望分享好物的用心，難能可貴。

(中時 )