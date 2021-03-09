歌手莊凌芸長相清新可愛、嗓音甜美，從選秀節目《聲林之王》出道星途備受看好，5日下午3點50分卻在母校北市普林思頓高中10樓圖書館墜樓不治，引發社會大眾探討她尋短的原因。資深媒體人許聖梅在節目中分析，莊凌芸生前背負著沉重的家庭、工作壓力，個性又太善解人意，導致一時想不開輕生。

中天節目《新聞龍捲風》8日播出最新一集，探討莊凌芸墜樓事件的來龍去脈，許聖梅表示，莊凌芸在單親家庭長大，從小和姐姐跟著爸爸住，媽媽則獨自在外生活；根據家庭協議書記載，每年農曆春節會分單數及雙數，分配孩子們分別要跟父親或母親吃團圓飯，以便避開雙親見面的機會；莊凌芸參加選秀節目時，都是爸爸到場聲援，「她沒有讓媽媽來，就是因為怕爸爸跟媽媽一碰面，恐怕又會有一些尷尬或是壓力，你看這孩子有多貼心！」直到最後一場比賽，莊凌芸深知自己與冠軍無緣，才邀請媽媽參與，戴立綱不捨的說：「你看她心多細，會想到這麼些小的地方，顧慮到父母親的心裏面的感受。」

懷有身孕的姐姐帶著姐夫搬回家中後，莊凌芸因不滿私人空間縮小向爸爸抱怨，但手心手背都是肉，爸爸希望莊凌芸能多體諒一點，便斥責一頓，不過對莊凌芸來說，她背負著龐大壓力，又得不到爸爸諒解，兩人起了嚴重爭執，父親暴怒下連賞兩個巴掌，莊凌芸在孤立無援的情況下，選擇到派出所申請家暴，媽媽得知後對莊凌芸說：「要不然你就來跟我住？」希望能幫助女兒，但莊凌芸認為投靠媽媽恐會造成與爸爸、姐姐關係永遠絕裂，便婉拒媽媽的請求，許聖梅感概的說：「為什麼這個孩子這麼的替別人想？你知道替別人想的結果，就是壓力都在自己身上。」

莊凌芸與媽媽、姐姐合影成追憶。（圖／ling__10.9 IG）

莊凌芸墜樓前一天，媽媽持續不斷的勸慰，仍希望女兒搬來同住，但莊凌芸沒有回應，只問了媽媽：「你可不可以教我做滷排骨？」母女倆最後的互動十分日常，沒有察覺到不對勁；直到墜樓當天，莊凌芸表示要去學校找老師，出門前與媽媽擁抱、說「Bye Bye」，過了一段時間媽媽發覺不太妙，打電話給女兒卻遲遲未接，想不到就傳來噩耗，媽媽自責地認為如果當時奪命連環call，是否就能改變這一切，成了心中永遠的遺憾。

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(中時新聞網)