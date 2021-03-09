中華亞太菁英交流協會今公布「中共兩會與近期兩岸關係發展」民調最新調查結果；對於政府主張「應該要按兩岸檢疫問題的協議機制處理鳳梨事件」的立場，主要政黨中贊成比例，國民黨80.8％，時代力量更高，81.5％。兩黨支持者贊成的比例均逾八成。

中華亞太菁英交流協會今召開記者會公布最新民調，這次調查針對兩岸相關議題，區分為「疫情與疫苗」、「禁止鳳梨外銷事件」和「兩岸相關政策」等三大部分。

民調顯示，對於近期「禁止鳳梨外銷事件」，64.2％認為問題在中國、20.3％認為是台灣的責任；49.2％的民眾對於政府的危機處理感到滿意，35.1％ 不滿意。主要政黨中，僅國民黨支持者認為責任在於台灣的比例高於中國。

至於我政府主張「應該要按兩岸檢疫問題的協議機制處理鳳梨事件」的立場，則有68.7％贊成、10.2％不贊成。分析顯示，主要政黨中，時代力量、國民黨支持者贊成的比例均逾八成。其中國民黨80.8％，時代力量更高，81.5％。

在近期兩岸議題上，針對蔡英文總統所提「疫情受到有效控制後，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流」的說法，76.1％的民眾贊成、只有14.7％不贊成；其中國民黨贊成80.8％居第一，第二則是79.7％，第三時代力量79.5％，民眾黨78.5，基進黨不贊成最高，為37.3％。

蔡英文總統主張的「只要北京當局有心化解對立，台灣願在對等尊嚴原則下，促成有意義對話」，更有78.5％贊成、只有9.4％不贊成。

針對中共兩會近期召開，將以「愛國者治港」名義改變香港選舉制度，有61.3％民眾認為這次破壞香港「一國兩制」、而只有13.7％認為這是在維持香港「一國兩制」。

這次訪問委託山水民調有限公司於110年3月5日~3月7日調查。成功訪問1,069位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。以住宅電話進行調查，採用中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，以分層比例隨機抽樣法進行抽樣。此次調查數據已針對受訪者進行地區、性別、年齡、教育程度進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )