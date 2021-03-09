珍愛藻礁公投連署9日即將突破60萬大關，珍愛藻礁公投總部一早又收到郵差送來7箱連署書，志工們興奮開心整理。面對排山倒海的支持保育藻礁民意，桃園市長鄭文燦強調，藻礁保護需透過保護區畫設、工業汙染管制及海洋垃圾清理，政府跟民間要通力合作，藻礁保護才會做的更好。被問及前市議員王浩宇成為民進黨網軍大肆攻擊公投領銜人潘忠政，他則快閃離去不願意觸碰這問題。

鄭文燦表示，保育藻礁以及保護海岸生態是大家共同的目標，桃園市政府畫設許厝港國家重要溼地961公頃，有超過10公里的藻礁納入保護範圍內，觀新藻礁保護區315公頃，也有超過4公里以上的藻礁納入保護，目前除了大潭海岸以外，87％的藻礁都納入保護區的範圍。

他也說，在工業汙染方面共罰款2億700萬，稽查、開罰的廠家共有1400次，勒令停工廠家20家。桃園在沿海地區成立17個海洋巡護隊、2個環保艦隊清理海洋垃圾，所以藻礁保護必須要透過包括保護區的劃設、工業污染管制、海洋垃圾的清理，目前我們正在推動11個河川監測站，以及5個淨海雷達站，希望能夠讓海岸的保護提升等級，政府跟民間要通力合作，保護才會做得更好。

(中時 )