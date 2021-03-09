新冠疫情逐步緩解，台灣與帛琉的「旅遊泡泡」官員證實重啟規劃，觀光旅遊類股指數今（9）日拉出一根大紅棒，逆勢大盤連日下跌的疲軟。投資人在決定是否轉進已沉寂許久的相關個股，CRIF中華徵信所最新提供的各家營收財報分析，值得事先參考。

CRIF中華徵信所統計，觀光旅遊業相關公司，包括上市/櫃、興櫃和公發公司共計59家，2020年合併營收總額1,440.20億元，較2019年的1,982.81億元衰退27.37％，59家公司中有近八成的公司出現營收衰退，其中衰退幅度超過三成以上者多達19家公司，且有14家公司營收衰退幅度達50％以上，僅有13家公司維持成長。上市公司表現尤其差，17家上市公司中僅有遠雄悅來和柏文營收成長，15家公司為衰退。

CRIF中華徵信所研究團隊指出，觀光業是新冠疫情的重災區，全球皆然，各國封鎖邊界、停止大型集會等防疫措施，2020年台灣觀光業上半年營運停擺，下半年雖振興國內旅遊以及三倍券的補助有所回升，不過就全年看，大家的業績仍然通通大受影響，其中，營運重創的公司以旅館業及旅行業為主，表現比較好的則為連鎖餐飲業。

該團隊進一步指出，由於1月間農曆年假期間天氣不錯，又逢花季，國內旅遊再度爆發，今年1月份的59家觀光業公發以上公司，已有有17家公司營收成長，1月營收成長前10大公司中最值得注意的是咖碼咖啡（營收成長51.44％）、亞洲藏壽司（營收31.43％）、揚秦（營收成長17.03％）、八方雲集營收（成長121.57％），這4家連鎖餐飲公司也名列2020年觀光業公發公司營收成長前10大公司，顯示餐飲四雄營運仍然暢旺，即將公布的二月業績仍值得期待。

(工商 )