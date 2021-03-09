檜木、磚牆構造的「本東倉庫商店」火勢一發不可收拾。（袁庭堯攝）

原本餵養、自由進出的浪貓連鬍鬚都燒焦，不斷發出悲鳴。（袁庭堯攝）

史哲強調，駁二營運不受影響，該倉庫也會重建。（袁庭堯攝）

史哲希望檢警能盡快將鑑定報告、肇事原因調查清楚。（袁庭堯攝）

附近民眾不敢置信倉庫一夜之間就被大火燒個精光。（袁庭堯攝）

高雄駁二藝術特區「本東倉庫商店」9日凌晨1點驚傳惡火，檜木主體架構的倉庫歷經兩小時搶救仍付之一炬，無人傷亡，現場起火原因還要調查。副市長史哲表示，駁二營運展演不受影響，27日大港開唱也將如期舉辦，該倉庫一定會修復、重建回來。

史哲強調，「本東倉庫商店」位於駁二自行車倉庫，是駁二第一代人才回流重要倉庫。幸好目前該倉庫正展演換檔中，該空間沒有展品受損問題。希望檢警能盡快將鑑定報告、肇事原因調查清楚。

「本東倉庫商店」位於駁二藝術特區自行車倉庫，倉庫建於1973年，為檜木屋頂結構、磚造牆面的建築物。早期文化局為了保留駁二完整倉庫群、先向私人承租，2010年由當時辭去代理市長職務的陳其邁與友人共同租下成立「倉庫自行車學校」，2013年時轉租給本東倉庫國際開發有限公司營運，網羅國內外創意商品，一樓為商品區，二樓為裝訂工房，也以關懷流浪動物聞名。

史哲表示，駁二藝術特區從2000年起、2間倉庫擴增為現在的25間倉庫，不斷面臨老倉庫維護、再利用的挑戰。駁二的倉庫群並沒有文資身份，但市府重視歷史，用幾近文資的方式予以保存。倉庫在修復過程中，必定要符合相關法令標準，但老建築不可能依照新建築法規進行，而是以相關消防因應計畫處理，市府也會全面檢視駁二老倉庫的消防安全措施。

(中時 )