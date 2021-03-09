統派團體不滿獨派團體在立法院舉辦拆蔣公銅像記者會，聚眾在立法院外抗議。（林縉明攝）

獨派團體今在立法院舉行｢拆解蔣介石幽魅銅像，落實台灣轉型正義」記者會，呼籲執政黨盡速拆除蔣中正銅像，引發統派團體不滿，今早聚集在立法院大門外抗議，有抗議群眾跑到分隔島上，警方以未申請集會遊行為由，強行將人帶離現場，一度爆發群眾與警方推擠衝突，所幸統派團體隨即宣布活動結束解散，衝突才沒進一步擴大。

因應蔡政府推動轉型正義，獨派團體主張拆除權威形象的蔣中正銅像，引發統派團體不滿，統派團體擔憂自由廣場的蔣中正銅像被突襲拆除，今天上午先是號召群眾在自由廣場聚集。

愛國團體主張，誰向蔣公潑漆，我們就向誰潑漆，誰用鐵鏈綁蔣公銅像，我們就用鐵鏈綁誰，絕對會強烈捍衛蔣公銅像。

統派團體得知獨派團體在立法院舉行拆蔣公銅像記者會，一群人步行轉往立法院大門外抗議，面對優勢警力駐守，群眾舉起「假博士禍國殃民遭武統」，警方多次勸告民眾未申請集會，要求立即解散，但有人激動跑到人行道稱「立法院是人民的，難道不能表達訴求」，隨後與員警爆發推擠衝突。

眼看推擠衝突恐擴大，民主監督聯盟總召黃正忠當場宣布解散，強調已經表達訴求，活動結束，呼籲群眾和平理性離去，所幸衝突沒有擴大。

(中時 )