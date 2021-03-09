周一特斯拉股價加速下跌，目前較1月創下的歷史收盤高點已下跌逾三分之一，早已陷入熊市，這是在這一年當中，特斯拉股價第三度經歷如此劇烈的修正。

由於對利率可能走升感到不安，近幾周來投資人開始拋售估值已高的股票。特斯拉的股票市值自1月26日創下歷史新高以來已縮水近3,000億美元，跌至5,500億美元，落後其去年12月在納入標普500指數題材帶動下超越的臉書市值。

周一臉書股價收跌3.39%，為255.31美元，市值為7270.38億美元。

特斯拉股價周一下挫5.84%，收在563.00美元，較1月26日創下的歷史高點下跌了35%。方舟投資公司的ARKInnovation ETF大跌6%，該基金已將10%資產重押特斯拉。

自從那斯達克指數在2月12日創下歷史收盤新高以來，科技股與其他成長股普遍下跌，但在這段期間內，特斯拉跌的比華爾街其他重量級股票更多。在這段期間，特斯拉股價下跌約30%，使其過去6個月以來的漲幅縮小至43%左右。同一期間，蘋果股價下跌約13%，而亞馬遜、微軟與臉書股價跌不到10%。

除了連續實現季度獲利，以及納入標普500指數之外，投資人看好特斯拉將快速、且在能賺錢的情況下擴大電動車產量，成為最近幾個月來帶動特斯拉股價一路飆升的主要原因。

特斯拉執行長馬斯克在推特上發文表示，特斯拉可能在第二季發布純電動皮卡Cybertruck的最新資訊。特斯拉在2019年發表Cybertruck，但之後在相關消息方面卻始終靜悄悄。

(時報資訊)