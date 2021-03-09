桃園市長鄭文燦與農田水利署、水利署等官員，9日一起視察抗旱抽水供灌，提到桃園是否也有可能「鑿井取水」？他表示桃園備援水井和工業水井全面使用，台水公司在龍潭附近開鑿備援水井，桃市府自己也開鑿15個備援水井，在抗旱期間「開鑿地下水很正常」。

鄭文燦表示，桃園目前備援水井和工業水井全面使用，每天可提供3萬6000噸以上，也通知所有工業區不論有無水權狀，在抗旱期間可以使用地下水，有水權狀者甚至可以增量至30％，另進行工業區節水輔導以7％為節水目標，尤其是用水大戶1000度以上工業大戶，台水公司在龍潭水廠附近開鑿備援水井也在使用中，使用地下水做為備援水源很正常，市府自己也開鑿15個備援水井。

他指出，目前台水公司從平鎮淨水廠每天支援新竹21萬噸水源，看到寶山及寶二水庫目前儲水量低於20％，已經是抗旱非常時期，桃園市基於用水調節，支援新竹開到最大沒有問題，但仍呼籲北水南調是前瞻計畫中非常重要樞紐，雖然目前相關工程完成，但因為石門水庫儲水量也只剩一半，所以還是要盡量開發備援水源。

(中時 )