「星爺」周星馳出道近40年，本是演員的他後來演而優則導，培育出許多「星女郎」，但在這其中，相較於和黃聖依、朱茵等人不相往來，他和演出《美人魚》的林允關係最好，去年還傳出他主動出手，加碼簽約金要求跟林允續約。最近有網友盤點林允跟周星馳的互動，可見私下給人冷冰冰印象的星爺一接到林允電話就好爸爸上身，還在電話那頭跟林允撒嬌，讓來賓看了都傻眼。

去年港媒報導，在歷屆星女郎中，只有24歲的林允在合作電影《美人魚》結束後沒跟周星馳鬧翻，她原先經紀約就簽給周星馳公司，星爺看好《美人魚2》上映後，林允人氣勢必更上一層樓，便加碼簽約金，希望能繼續將林允綁在身邊，私下也對林允出動感情牌，獻聲力挺林允上節目，任由對方開玩笑。將對方當女兒疼愛，算是星女郎中的特例。

去年港媒報導，周星馳主動要求跟林允續約。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

近日，「來看娛樂」微博剪輯林允和周星馳的互動，可見女方在上《我家那閨女》時曾打給周星馳，林允說：「我在嗑瓜子，然後想說應該慰問一下你（周星馳）」，星爺此時略帶撒嬌語氣說：「應該早就慰問我」，林允則回自己沒辦法過去香港，周星馳說：「沒叫妳過來，可以打電話慰問」，林允吐槽：「我怎麼知道你想被慰問？」，周星馳又說：「當然想被慰問」，兩人一來一往鬥嘴互動超親密。

林允上節目打電話給周星馳，兩人互動親密有如父女。（圖／翻攝自秒拍）

另一則片段中，林允上《非常靜距離》時表示，自己絕非被星爺寵到絕對不會被罵，做錯事還是會接到星爺的電話，對方會用自身的經驗教她，讓她不僅學到演戲技巧，還有為人處事的道理，讓林允覺得很幸運跟到這麼好的前輩，「就是跟爸爸媽媽一樣聊天，吃了虧才發現『真的是這樣』，就覺得『不聽老人言，吃虧在眼前』那種感覺」，最後林允還補充：「其實他（周星馳）很年輕，這段剪一下，我怕他會生氣」。

(中時新聞網)