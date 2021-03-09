新北市板橋分局偵查隊幹員日前跟監查緝陳姓槍砲要犯，在西門町遭遇時遭陳嫌開槍射擊，幹員機警閃避後，奮不顧身撲倒陳嫌壓制，警政署長陳家欽今(9日)特別前往慰勉與陳嫌面對面遭遇的兩位小隊長與專案成員。

面對惡徒開槍勇警猛撲制伏，署長陳家欽慰勉頒破案獎金。(警方提供)

面對惡徒開槍勇警猛撲制伏，署長陳家欽慰勉頒破案獎金。(警方提供)

據了解，板橋分局偵查隊得知陳姓犯嫌擁槍自重，經長時間蒐證發現陳嫌涉案重大，有多件槍砲前科，曾在板橋四川路持手榴彈拒捕與警對峙遭逮。

3月7日查緝勤務警方出動9人圍捕，過程中，陳嫌不顧周遭路過民眾安危，持槍朝警方射擊，所幸查緝人員見他口袋舉起，察覺異狀迅速閃避未遭擊中，為避免無辜民眾受害，在場員警見狀也立刻撲上前制止並成功逮捕陳姓犯嫌。

署長陳家欽今(9)日上午特別至板橋分局表達肯定及嘉勉之意，尤其第一時間面對歹徒的板橋分局偵查隊王小隊長及陳小隊長，遇歹徒開槍之危急時刻仍能以冒險犯難精神，避免傷及無辜民眾，當場勇敢制伏犯嫌，特別頒發破案獎金鼓勵；另期勉全體同仁，要跳脫傳統犯罪偵查，採用新思維及大數據分析模式，對黑道幫派犯罪等治安毒瘤，全力刨根溯源，速偵速破，維護民眾生命財產安全，致力開創良好安穩的生活空間。

板橋分局分局長劉炯炫表示，非常感謝署長特地撥冗至分局指導及鼓勵，大大提升基層同仁士氣，本分局維護轄內治安工作責無旁貸，將持續貫徹掃蕩黑槍、暴力犯罪之決心，打造安居樂業的生活環境。

(中時新聞網)